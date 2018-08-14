  • BIST 93.778
  • Altın 251,676
  • Dolar 6,5361
  • Euro 7,4452
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Habertürk'te bomba ayrılık!

»
Habertürk'te bomba ayrılık!
Gazete Habertürk'ün yayın hayatına son vermesinin ardından başlayan ayrılıklara bir yenisi eklendi.

Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Habertürk Gazetesi’nin kapanmasının ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor.

Gazetede kuruluşundan bu yana Fatih Altaylı ile birlikte görev yapan son müdür de ayrıldı.

Habertürk Gazetesi'nde spor müdürlüğü ve köşe yazarlığı görevinde bulunan Halil Özer bugün grupla yollarını ayırdı.

Habertürk Spor Servisi, Özer yönetiminde HTSpor markasını yaratmış, beğenilen spor sayfalarına imza atmıştı. Spor Servisi ayrıca ses getiren özel haberler ve fotoğraflar nedeniyle 9 yılda 80'i aşkın ödülün sahibi olmuştu.

Habertürk ile yollarını ayıran Halil Özer Spor dünyasının çok yakından tanıdığı ve yazıları dikkatle okunan bir isim. 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde spor servisinde mesleğe adım atan Özer 1988'de Şansal Büyüka'nın teklifiyle Milliyet'e transfer olmuştu.

Milliyet'te 2008 yılına kadar Galatasaray muhabiri olarak görev yapan deneyimli isim 2008'de Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk Gazetesi'ne geçti. Özer burada Habertürk Gazetesi Spor Müdürlüğü ve spor yazarlığı görevlerinde bulundu.

2i(1).jpg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu Türkiye'deki terörist sayısını açıkladı!14 Ağustos 2018 Salı 12:34
  • Erdoğan'dan ABD'ye boykot kararı!14 Ağustos 2018 Salı 12:22
  • THY'den Flaş ABD kararı!14 Ağustos 2018 Salı 12:17
  • İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak14 Ağustos 2018 Salı 10:39
  • Trump'ın F35 kararına Ankara'dan ilk yorum!14 Ağustos 2018 Salı 10:11
  • Yürürken kafasına mermer düştü, hastanelik oldu14 Ağustos 2018 Salı 10:03
  • Bir haftada 300 bin kişi başvurdu!13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
  • Berat Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:26
  • Alaattin Çakıcı, Sincan'a nakledildi13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
  • Emniyet'ten flaş açıklama!13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim