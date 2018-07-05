Habertürk Tv'de hangi üst düzey isim görevden ayrıldı?

Son dönemin gündemden hiç düşmeyen Ciner Medyar Grubu'nda yine deprem niteliğinde bir gelişme yaşandı.

Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş az önce yaptığı bir toplantı sonrası çalışma arkadaşlarına görevi bıraktığını açıkladı.

Veyis Ateş bundan böyle kanalda program yapacağını ve habertürk.com.tr'de yazılar yazacağını da söyledi.

Öte yandan Ateş, kişisel twitter hesabından ‘şimdi biraz istirahat zamanı’ şeklinde bir yazı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim...

Bugünden itibaren yola, Habertürk TV Genel Müdürü olarak değil Habertürk ailesinin programcı/yazarı olarak devam edeceğim. Yeni dönemde Habertürk TV de programlarıma devam edecek ve Habertürk’ün digital mecralarında köşe yazacağım. İdari işleri başka bir arkadaşıma devrediyor, özlediğim yayıncılık hayatına (ki, hiç bırak(a)mamıştım) devam ediyor olacağım.

Bu süreçte bana destek veren yöneticilerime ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Herşey çok güzeldi, daha da güzel olacak... Şimdilik biraz istirahat zamanı.

Sağolun

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Veyis Ateş 1973 senesinde Mersin, Tarsus'ta dünyaya geldi. Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş’tir. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din felsefesi Bölümün'de okumaya başlayan Veyis Ateş, eğitimi sırasında radyoculukla tanışarak medya sektörüne girmiş oldu.

Yaklaşık bir sene Cem Radyo'da çalışan Ateş, üniversiteden mezun olduktan sonra medya hayatına bir süre ara verdi. Bu sırada Tuna Huş, Gülgün Feyman ve Bengül Erdamar'dan diksiyon dersleri aldı. Veyis Ateş, 8 Nisan 2005tarihinde kurulmuş bir haber kanalı olan ve 2006 senesinde ATR adıyla test yayınına başlamış olan TV NET’de 2006 senesinde çalışmaya başladı. Burada Ana Haber bülteni sunuculuğunun yanı sıra Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

“Bakış Açısı” programında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce davetli olduğu son televizyon yayınını Veyis Ateş yaptı. Veyis Ateş aynı zamanda Spikerler Derneği başkanlığını da yaptı.

Veyis Ateş, TV Net'in ana haber spikerliğini yaparken aynı zamanda 2001 yılından bu yana özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yaptı. 2013 senesinin Ağustos ayında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş, Habertürk TV Genel Yayın eski Yönetmeni Erhan Çelik tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliğine getirildi.

15 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu.