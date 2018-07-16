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Habertürk TV Haber Müdürlüğü görevine hangi isim getirildi?

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Habertürk TV Haber Müdürlüğü görevine hangi isim getirildi?
Ciner Medya Grubu'na bağlı olarak yayın yapan Habertürk TV'de hareketlilik sürüyor.

Habertürk TV üst yönetiminde bu ay başında kritik atamalar gerçekleşmiş, Genel Müdür Veyis Ateş görevinden ayrılırken yerine kapatılan Gazete Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli getirilirken yardımcılığına da Kürşat Oğuz atanmıştı.

Yeniden yapılanmaya giden Habertürk’te Haber Müdürlüğü görevini yürütecek isim de belli oldu.

Grupta sosyal medya editörü olarak görev yapan Fikret Bulut Habertürk TV Haber Müdürlüğü görevine getirildi.

Skytürk’te uzun yıllar haber müdürlüğü görevinde bulunan Bulut, 6 yıl önce Habertürk TV'ye transfer oldu. Bir süre haber müdür yardımcılığı görevinde bulunan Bulut, Aralık 2015'te Haber Müdürü olarak atandı.

Veyis Ateş döneminde ani bir kararla haber müdürlüğündeki kadrosu şef editörlüğe dönüştürülen Bulut'un görevine 27 Şubat 2017'de son verildi.

Aradan 50 gün geçtikten sonra Fikret Bulut Habertürk'e sosyal medya editörü olarak geri döndü.

Deneyimli isim bugünden itibaren Habertürk TV'de Haber Müdürü olarak görev yapacak.

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