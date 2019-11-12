HABERTÜRK CANLI YAYININDA HARARETLİ TARTIŞMA!

Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programda Doğu Perinçek ile Mehmet Eymür arasında canlı yayında sert bir tartışma yaşandı.

MİT Eski Üyesi Mehmet Eymür ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek birbirlerini CIA ajanı olmakla suçladı. Perinçek'in kendisi dile getirdiği iddialara cevap veren Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini ileri sürerek canlı yayın teklifinde bulundu.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu "Türkiye'nin Nabzı"nda konuşan Doğu Perinçek, MİT'çi Mehmet Eymür'ü darbe dönemlerinde işkence yapmakla ve Amerika'ya çalışmakla suçladı.

Bu iddialar üzerine programa telefonla katılarak cevap hakkını kullanan Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini asıl Amerika'ya çalışanın da yine kendisi olduğunu ileri sürdü.