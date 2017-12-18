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Haberleşme Ücretleri Belli Oldu

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Haberleşme Ücretleri Belli Oldu
20 grama kadar haberleşme gönderileri için uygulanacak temel ücret, 2018`de 2 lira olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan bilgiye göre Kurul, PTT AŞ'nin talebi üzerine Posta Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler kapsamında, haberleşme gönderileri için temel ücreti onayladı. Buna göre gelecek yıl 20 grama kadar haberleşme gönderileri için temel ücret, KDV dahil 2 lira olacak. Temel ücret bu yıl KDV dahil 1,80 lira olarak uygulanıyordu.

 
Söz konusu karar, 2 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.
 
"Haberleşme gönderisi", Posta Hizmetleri Kanunu'na göre, kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç, herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dahil her türlü gönderiyi kapsıyor.

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