"Haberler Yüzünden Aramız Bozuldu"

Yeni Gelin” dizisinde rol alan Şilan Makal, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bir dönem adı Murat Dalkılıç’la anılan oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine, “Bu sadece bir yakıştırma. Murat Dalkılıç ile menajerlerimiz aynı. Oradan bir tanışıklığımız var, hepsi bu. Eski eşi Merve Boluğur da benim arkadaşımdı ama sırf bu haberler yüzünden onunla da konuşmamaya başladık. Murat ile aramızda hiçbir zaman bir şey olmadı” şeklinde konuştu.