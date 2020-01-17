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Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği... ABONE OL 17.01.2020 - 16:15 | Son Güncellenme: 17.01.2020 - 16:17| DHA İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği...

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Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği... ABONE OL 17.01.2020 - 16:15 | Son Güncellenme: 17.01.2020 - 16:17| DHA İstanbul Havalimanı'nda 'yarıyıl tatili
Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek için seyahate çıkanlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına

İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliğine bugün yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar da eklendi. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında zaman zaman yolcu yoğunluğu görüldü. Terminale giriş noktalarında, check-in ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyetler oluşmaması için gerekli önlemler alındı.

 

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini alan öğrenciler, seyahatleri öncesi oldukça heyecanlı görüldüler. Giresun'a gitmek üzere iki kızıyla birlikte havalimanına gelen Serpil Koç, "Bugün çocuklarımla birlikte Giresun'a uçuyoruz. Orada kız kardeşim, annem, ağabeyim var. Bizleri bekliyorlar. Orada tatil yapacağız. Karnelerden biri çok güzel, biri ise parçalı bulutlu" diye konuştu. Serpil Koç'un 4'üncü sınıfa giden kızı Selen Zeliha Koç ise "Takdir aldım. 2 haftalık bir tatilim var. Öğretmenim yarıyıl tatilinde kitap verdi. Onları okuyacağım" dedi.

"KUZENLERİMLE ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Ailesiyle birlikte Mardin'e tatile giden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Merve Irmak da tatil planları için "Karnem çok iyi geldi. Mardin'e kuzenlerimin, anneanmemin, teyzelerimin yanına gidiyorum. Kuzenlerimle orada gezeceğim. Çok eğleneceğiz. Öğretmenim 40 sayfalık bir kitap verdi. Onu yapacağım." dedi.

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