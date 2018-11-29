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Haber kaynaklarım başkan adaylarını açıkladı!

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Haber kaynaklarım başkan adaylarını açıkladı!
Uğur Güneri yazdı..

15-20 sene önce pek bir modaydı.. Genel Yayın Yönetmeni, köşe yazılarında; "Genel Kurmayın ışıkları sabaha kadar yandı. Hararetli görüşmeler tartışmalar yaşandı... Çankaya tepelerinden sızan haberlere göre Cumhurbaşkanı, son gelişmeler üzerine kurmaylarını topladı" 
Bu falcılık kokan gizemli ifadeler ya içeriden birinin fısıldamasıyla yazılıyor, ya da gazetenin politikası gereği yazılması gerekene böyle kılıf bulunuyordu...
Peki durduk yerde bunu niye yazdım?... 
Neden olacak yerel seçim başkan adayları ile ilgili köşe yazılarında açılan papatya falları yüzünden... Maşallah, köşe yazarlarının hemen hepsi istihbarat konusunda uzman!.. Değme ajanlara taş çıkartırlar... 
Ancaaak, ilginçtir hemen hepsinin ifadeleri aynı:
"Farklı ve sağlam haber kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre... Parti içinden gelen bilgilere göre... Partideki haber kaynaklarım dedi ki........ Kulislerden sızan bilgilere göre... Erdoğan cephesinden kulağımıza gelen ...." 
Sonra da döşe yazıyı... 
Peki nasıl? Nasıl olacak besbelli...
Ya o partiden birisi dedikodu fısıldadı. Ya yine bir partiden biri kendi veya genel başkanın temennisini bizden bahsetmeden yazın dedi... Diğer bir yolda, çıkan haberler.. Eğer yorum yaparsa, bayat olacak. En iyisi bu yorumu; " Haber kaynaklarımın bana fısıldadığına göre" kılıfıyla gizemli bir dedikodu sarmalıyla sunmak...

Ak Parti İstanbul hariç, hemen hepsini açıkladı adayların... Papatya falcılığı azaldı... 
İzmir için karşı olan da destekleyen de Nihat Zeybekçi için kulaktan dolma bilgilerle yazıyor... Biraz araştırma yapsalar, geçen seçimdeki oy oranlarında baksalar olumlu-olumsuz atıp tutmayacaklar. Onlara önerim, İzmir'in nabzını çok iyi tutan gazeteci arkadaşım Mehmet Karabel'in bugün Face'de yazdığı yazıları okumaları... Yarın, sağlam haber kaynaklarıma göre diye yazmaya başlarlar!!!

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