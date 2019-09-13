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HABER KANALLARI, DAVUTOĞLU'NUN İSTİFASINI GÖRMEZDEN GELDİ!

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HABER KANALLARI, DAVUTOĞLU'NUN İSTİFASINI GÖRMEZDEN GELDİ!
AKP'de uzun süre üst düzey rol alan, Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını haber kanalları görmezden geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP'den kesin ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla AKP'den istifa ettiğini açıkladı. İhracı istenen diğer isimler, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etti.
CNN Türk, NTV ve HaberTürk gibi haber kanallarının Davutoğlu'nun açıklamalarını canlı yayın aktarmaması sosyal medyada tepkiye neden oldu. Hürriyet, CNN Türk ve Milliyet gibi internet sitelerinde de Ahmet Davutoğlu'nun istifa haberi Anadolu Ajansı geçtikten sonra duyuruldu.
Ahmet Davutoğlu ve ekibinin istifasını TELE1, Halk Tv ve KRT kanalları canlı yayınladı. 

 

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