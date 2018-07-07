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Güzide Duran: Tabii ki ülkemi özlüyorum

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Güzide Duran: Tabii ki ülkemi özlüyorum
Mimar Adnan Aksoy’la evlendikten sonra Los Angelas’a yerleşen eski manken Güzide Duran, tatil için Türkiye’ye döndü.

Uzun bir aradan sonra ilk kez Nişantaşı’nda görüntülenen Güzide Duran, karşısında medya mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Soruları ayaküstü yanıtlayan eski manken, tatil için Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Yaz sonuna kadar burada kalacağım" dedi. "Türkiye’yi özlüyor musunuz?" sorusuna, "Eşimin işlerinden dolayı orada yaşıyoruz ve alıştım. Tabii ki özlüyorum. Sonuçta insan doğup büyüdüğü yeri özlüyor" cevabını verdi. 

"Sizi artık herhangi bir projede göremeyecek miyiz, tamamen ev kadını mı oldunuz?" sorusu üzerine ise Güzide Duran, "Amerika’da tamamen ev ve çocuklarla ilgileniyorum ama ileride neler olur bilemeyiz" şeklinde konuştu.

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