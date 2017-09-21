  • BIST 105.064
  • Altın 146,035
  • Dolar 3,5097
  • Euro 4,1777
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASon dakika... İstanbul Adliyesi'nde polis havaya ateş açtı

Güzide Duran Ayşe Hatun Önal’a: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’

»
Güzide Duran Ayşe Hatun Önal’a: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’
Güzide Duran’dan eski dostu Ayşe Hatun Önal’a zehir zemberek sözler: ‘Beni kıskanmaktan gebereceksin’

90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen ve çok iyi dost olan eski modeller Güzide Duran ile Ayşe Hatun Önal, şimdilerde kanlı bıçaklı...

as.jpg

 Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; olayın fitilini ateşleyen Ayşe Hatun Önal’ın iş adamı sevgilisiyle ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu tutması... Mahkemeye taşınan olayda Güzide Duran, Ayşe Hatun Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açtığını, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını öne sürmüştü.as-1.jpg

Ne kıskançlıkmış be kardeşim!

Bir dönem ailesiyle yaşadığı Amerika’dan dönen Güzide Duran, geçen haftalarda yine hakkında hakaret dolu yorumlar yapılan bir adresi deşifre etti. Çok sinirlenen Duran, yaptığı paylaşımın altına şu zehir zemberek satırları yazdı:

“Ne kıskançlıkmış be kardeşim, bunlarla uğraşacağına git tedavi ol, ya çekmekten gebereceksin ya da beni kıskanmaktan. Hayır, anlamadığım bir de artık deşifre oldun bu cesaret nerden geliyor? Yazık sana be vallaha acıyorum artık. O salak gazeteci arkadaşlarına da ‘boşanacaklar’ diye haber yaptırıyorsun. Bir boşayamadın bizi. Sen git konserlerinle ilgili falan haber yaptır haber sana lazım bize değil.”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Fransa'da Evlendi19 Eylül 2017 Salı 10:10
  • Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor!19 Eylül 2017 Salı 10:05
  • Sıla’ya hırsız şoku19 Eylül 2017 Salı 09:56
  • Ünlüler Tarkan Konserine Akın Etti18 Eylül 2017 Pazartesi 17:45
  • Sürpriz Aşkta Yeni Gelişme! Evleniyorlar mı?18 Eylül 2017 Pazartesi 17:38
  • Hülya Avşar Hayatından Herkesi Sildi18 Eylül 2017 Pazartesi 17:21
  • Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Düğün Hazırlıklarını Hızlandırdı18 Eylül 2017 Pazartesi 16:33
  • Seda Akgül'e şantaj18 Eylül 2017 Pazartesi 14:26
  • CANER ERKİN’DEN ŞÜKRAN OVALI’YA 2.5 MİLYON TL’LİK JEST!18 Eylül 2017 Pazartesi 14:21
  • Rus Hakemin Olay Pozları18 Eylül 2017 Pazartesi 14:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim