Güzellik Kraliçesinin Hayatını Karartan Saldırı!

Eski İtalya güzeli Gessica Notaro, eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğradı.

28 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralandı. Notaro, yüzünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.Bir akvaryumda yunus ve deniz aslanı eğiticisi olarak çalışan Notaro, evinin dışında yaşadığı saldırı sonucunda görme yetisini kaybedebilir.Notaro'nun eski erkek arkadaşı Yeşil Burun Adaları kökenli 29 yaşındaki Jorge Edson Tavares, bodyguard olarak çalışıyor.İkili iki yıllık ilişkilerini geçen yaz bitirdi. Ancak ayrılmak istemeyen Tavares, Notaro'yu tehdit etti.İtalyan mahkemesi Tavares'in genç kadına yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verdi.Bir dönem televizyon kanallarında sunucu ve dansçı olarak da çalışan Notaro 2014 yılından bu yana akvaryumda çalışıyordu.