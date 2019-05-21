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Güzellik kraliçesi Türkiye'yi öve öve bitiremedi!

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Güzellik kraliçesi Türkiye'yi öve öve bitiremedi!
Güzellik kraliçesi Alisha Cowie, tanıtım yüzü olduğu Türkiye’ye geldi. Paraşütle atlayıp mavi tur yaptığı Muğla’yı öve öve bitiremedi. “Türk insanları ise çok misafirperver” dedi.

2018 İngıltere Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie, turizm tanıtım filmi çekimi için Muğla'ya geldi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden çok etkilenen 19 yaşındaki Cowie, Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Ölüdeniz'de paraşütle atlama yapan güzellik kraliçesi, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. "Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Burada doğal ve tarihi güzellikleriyle gördüğüm şeyler beni çok etkiledi. Özellikle insanların bana gösterdiği ilgi ve misafirperverlik inanılmazdı.
Gideceğim tüm ülkelerde, bütün etkinliklerde, Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu, Türkiye'nin inanılmaz güzel bir ülke olduğunu anlatacağım. Her gittiğim yerde insanlar tarafından çok sıcak bir ilgiyle karşılandım" dedi.

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