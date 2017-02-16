Güzellik abideleri!

Monaco'da düzenlenen Laureus Spor Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede sporcular kadar eşleri de dikkat çekti!



Dün gece Monaco’da düzenlenen Laureus Spor Ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz aktör Hugh Grant ve İngiliz televizyon spikeri Kate Abdo’nun sunuculuğunu yaptığı gecede Yılın Erkek Sporcusu ödülünü, Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın 100 ve 200 metrede altın madalyalı ismi Jamaikalı atlet Usain Bolt kazandı.

Dördüncü kez bu ödülü alan Bolt, bu alanda İsviçreli tenisçi Roger Federer’i yakaladı.

Etkinliğe spor camiasının tanınan, sevilen isimleri katıldı. Spor camiasının dışında iş dünyasından da pek çok ismin katıldığı geceye ödül kazanan sporcular kadar sevgilileri ve eşleri de şıklıklarıyla damgasını vurdu.

Luis Figo ve sevgilisi Helen Svedin… Sırt dekolteli bir elbise tercih eden Svedin gecenin en şık kadınlarından biriydi!

Dünyaca ünlü bisikletçi Laura Kenny, en sempatik sporculardan biriydi. Şık elbisesinin altına spor ayakkabı giyse de yine de çok şıktı.