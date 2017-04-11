Güzelliğiyle baş döndürüyor! Sosyal medyada 3 milyon takipçisi var

Yeni Zelandalı model ve reality şov yıldızı Rosanna Arkle (28), sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adeta ortalığı kasıp kavuruyor.Sekiz yıl önce Gold Coast'a taşındıktan sonra, Instagram'da tek başına üç milyonu aşkın takipçiyi bulduSadece Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Arkle, sosyal medyadaki popüleritesinden faydalanarak dudak uçuklatan paralar kazanıyor.Düzgün vücut ölçüleriyle dikkat çeken Yeni Zelandalı kadın, takipçilerine güzellik hakkında tüyolar veriyor.Paylaştığı her bir fotoğraftan 3 bin dolar (yaklaşık 11 bin TL) kazanan Arkle, Instagram hesabını ilk açtığında bu kadar ünleneceğini ve para kazanacağını tahmin etmediğini, şu anki durumundan oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.Sosyal medyada kazandıklarıyla Avustralya’da kendine bir ev alan genç kadın, hayallerini kurduğu hayatı yaşayabildiği için çok mutlu olduğunu söylüyor.Sarışın güzel, sosyal medya modeli olma niyetinde olmadığını söyledi.Kendi sosyal medya hesabınızı nasıl büyütebileceğiniz dair ipuçları da verdi.Rosanna, şunları da söyledi: "Başlangıçta takipçi kazanmak için yola çıkmamıştım, ancak fotoğraf çekmeye her zaman çok tutkum vardı."Rosanna, Wi-Fi yeteneğine sahip iyi bir dijital kameraya yatırım yapılmasını gerektiğini de söylüyor. Nedeni ise fotoğrafları yüklemek için doğrudan telefonunuza gönderebilmeniz.
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Yeni Zelanda'da yetişti, sekiz yıl önce Gold Coast'a taşındı. Hiç kimse tarafından tanınmayan, sıradan bir genç kadınken, sosyal medya hayatını değiştirdi. İşte Rosanna Arkle'ın hayatı...
Etiketler: MODEL, REALİTY ŞOV, YILDIZ, ROSANNA ARKLE
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