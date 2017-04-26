Güzel sunucu üzüldü!

Ünlü sunucu Merve Dinçkol ve ünlü komedyen Ata Demirer hakkında çıkan haberler asılsız mıydı?

Magazin basınında gündeme gelen ünlü sunucu Merve Dinçkol ve ünlü komedyan Ata Demirer hakkında üç aydır birlikte oldukları haberlerinin aslında asılsız olduğu ortaya çıktı. Aldığımız duyumlara göre Dinçkol işi gereği galaya sadece röportaj yapmaya gitmiş. Gerçekte Ata Demirer ile hiçbir bağlantısı bulunmaması sadece sosyal medya üzerinde fotoğraflarını beğenmesi üzerine çıkan haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Diğer bir duyuma göre ise Merve Dinçkol’un yanında bulunan magazin mensubu bir arkadaşı Ata Demirer ile röportaj yaptığı sırada iddiaların ortaya atıldığı fotoğraf çekilmiş. İkilinin birbirinden kaçması gibi bir durum söz konusu olmamış.

Merve Akkoyun