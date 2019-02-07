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Güzel sunucu kansere yakalandığını duyurdu

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Güzel sunucu kansere yakalandığını duyurdu
FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalandı. Fenerbahçe, tedavisi süren Dilay Kemer için kan arayışına girdi. Güzel sonucu, yoğun ilgiye teşekkür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık"

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, uzun süredir ekrandan uzak kalmıştı. Güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI: Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı.

''İLİK NAKLİ OLUYORUM''

Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.
Yaklaşık bir ay önce doğum gününü kutlayan Dilay Kemer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti; ''Her sene önce sağlık, sonra sevgi dilerim pastamın mumlarını üflerken...Bu sene de aynıydı dileğim ama bir farkla. Tek bir insanın verebileceği sevgiden çok daha fazlasını hissettirdiniz bana aylardır. Hem dünkü sürprizde katkısı olanlar (başta annem) hem de buradan hergün mesajlarıyla mutlu edenler iyi ki varsınız, en büyük motivasyon kaynağımsınız, hep olun lütfen. (saçım olmadığı için peruk, makyaj yasak olduğu için gözlük takmak zorunda kaldım fotoğraf çekilirken, idare edin.

 

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