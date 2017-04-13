Polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreyi üfleyen şarkıcı, 27 promil alkollü çıktı. 50 promil sınırının altında olan şarkıcı ardından evrak engeline takıldı. Trafik sigortasını geciktirdiği anlaşılan Kendi'nin aracı trafik ekipleri tarafından emniyet otoparkına çekildi.
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Güzel şarkıcının aracını bağladılar
Güzel şarkıcı Kendi, Etiler'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Alkolmetrede 50 promil sınırını geçmeyen şarkıcı trafik sigortasına takıldı. Sigortasını yaptırmayan Kendi'nin aracı bağlandı.
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