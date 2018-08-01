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Güzel oyuncu kıskaçta!

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Güzel oyuncu kıskaçta!
Büşra Develi, üç yıldır birlikte olduğu Burak Deniz’den ayrıldıktan sonra Barış Murat Yağcı’nın kıskacına takıldı.

Geçtiğimiz sezon büyük bir iddia ortaya koyan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Eleni karakterine hayat veren Develi, dizinin erken final yapması nedeniyle hüsran yaşamıştı.

Diziden sonra bir de aşkı Burak Deniz’den ayrılan Develi, sıkıntılı günler yaşıyor. Büşra Develi, üç yıldır birlikte olduğu Burak Deniz’den ayrıldıktan sonra Barış Murat Yağcı’nın kıskacına takıldı.

Yağcı’nın, iki aydır yalnız olan oyuncunun Instagram’da paylaştığı fotoğraflarına balon emojisi koyması dikkat çekti.

Kendisini takip eden oyuncunun yorumlarına cevap vermediği görülen Develi ise, Yağcı’yı takip etmiyor.

 

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