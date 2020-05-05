Güzel Oyuncu Eda Ece Bırakacağını Açıkladı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeniden sosyal medya detoksuna girebileceğini söyleyerek, sosyal medya kullanmaya ara vereceğini belirtti.

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız'ı canlandıran Eda Ece, corona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından dizi setlerinin durdurulması yönünde bir çağrı da bulunmuştu.

Ece'nin bu çağrısı kısa sürede cevap bulmuş ve başta 'Yasak Elma' olmak üzerine bir çok dizi çekimlere ara vermişti. Eda Ece de bu olayın ardından evinde karantinaya çekilmişti. Karantinanın ilk günlerinde sosyal medyaya ağırlık veren oyuncu ardından ilginç bir karar almış ve sosyal medya detoksuna başladığını duyurmuştu. Fakat sosyal medyadan çok fazla uzak duramayan Eda Ece'nin detoksu sadece 7 gün sürmüştü.

Oyuncu önceki gün Instagram üzerinden canlı yayın açarak hayranlarının sorularını yanıtladı.

6Güzel isme takipçileri girdiği sosyal medya detoksunu sordu. Eda Ece, "7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde 'Niye geri döndüm?' dedim. Belki yeniden detoks yaparım" diye konuştu.