  • BIST 98.738
  • Altın 388,762
  • Dolar 7,0901
  • Euro 7,6869
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... İçişleri Bakanlığından Yeni Genelge!

Güzel Oyuncu Eda Ece Bırakacağını Açıkladı

»
Güzel Oyuncu Eda Ece Bırakacağını Açıkladı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece yeniden sosyal medya detoksuna girebileceğini söyleyerek, sosyal medya kullanmaya ara vereceğini belirtti.

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız'ı canlandıran Eda Ece, corona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından dizi setlerinin durdurulması yönünde bir çağrı da bulunmuştu.

Ece'nin bu çağrısı kısa sürede cevap bulmuş ve başta 'Yasak Elma' olmak üzerine bir çok dizi çekimlere ara vermişti. Eda Ece de bu olayın ardından evinde karantinaya çekilmişti. Karantinanın ilk günlerinde sosyal medyaya ağırlık veren oyuncu ardından ilginç bir karar almış ve sosyal medya detoksuna başladığını duyurmuştu. Fakat sosyal medyadan çok fazla uzak duramayan Eda Ece'nin detoksu sadece 7 gün sürmüştü.

Oyuncu önceki gün Instagram üzerinden canlı yayın açarak hayranlarının sorularını yanıtladı.
6Güzel isme takipçileri girdiği sosyal medya detoksunu sordu. Eda Ece, "7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde 'Niye geri döndüm?' dedim. Belki yeniden detoks yaparım" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Bayramda Sadece Telefonla Görüşün'05 Mayıs 2020 Salı 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Normalleşme Adımlarını Açıkladı05 Mayıs 2020 Salı 09:37
  • Zuhal Karadeniz Yazdı...04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:49
  • Beklenen Toplantı Başladı!04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:28
  • 'Bu Yıl Bitmeden Aşı Geliştireceğiz'04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:28
  • Yerel Parayla Ticaret İçin Adım Atacağız04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:23
  • O Kentimizde Covid-19 Vakası Kalmadı!04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:56
  • 'Tedbirlere Uyuldukça Sonuç Daha İyi Olacak'04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:50
  • D-100'de Trafik Durma Noktasına Geldi04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:48
  • Flaş... Flaş... TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim