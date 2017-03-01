Norveç'te itfaiyecilik yapan 30 yaşındaki Gunn Narten güzelliği ve fitness tavsiyeleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Güzel itfaiyeci
Etiketler: Norveç, Gunn Narten
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