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Güzel doktor oyunculuk teklifi aldı

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Güzel doktor oyunculuk teklifi aldı
Kıbrısta yakın doğu üniversitesi psikoloji bölümü mezun olan Seher Kaya İstanbul'a yerleşti.

 Kıbrıs Yakın Doğu üniveresitesi psikoloji bölümü mezunu olan Doktorluk yapmak için istanbula yerleşen Seher Kaya güzelliğiyle yapımcıların dikkatini çekti. Kaya  bir çok yapım firmasından oyunculuk teklifi alınca oyuncu koç'u aramaya başlıyor.  Bu arada Kaya  şunları söyledi " doktorluk mesleğimi yapacam bu arada da hayalimde olan oyunculuğu da temel eğitimini aldıktan sonra yapmak istiyorum. Bu yüzdende iyi bir oyuncu koçu arıyorum" dedi.  Güzel doktor İyi bir koçla çalışıp temel eğitimini aldıktan sonra bu mesleği yapacağını söyledi.

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