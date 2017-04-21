Güvenpark'a cami mi yapılacak?

Ankara’nın simgesi Kızılay Meydanında yer alan Güvenpark’taki tarihi anıtın yıkılarak yerine cami yapılacağı iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu iddiaya yanıt verdi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Anıt asla yıkılmayacak, Güvenpark’a cami de yapılmayacak. Yerin altına yapılacak Keçiören Metro istasyonu ile dolmuş durak parkında ibadet ihtiyacını karşılamak için küçük bir mescit yapılabilir. Bu da henüz net değil” dediler.

HEM İSTASYON HEM DOLMUŞ DURAKLARI YER ALTINA MESCİTE HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Belediye yetkilileri, Güvepark içine kesinlikle bir cami yapılmayacağını yineleyerek “Düşünülen şey daha önce de açıkladığımız gibi dolmuş duraklarının altına Keçiören Metro İstasyonu yapmak ve durakları da yer altına indirmek. Dolayısıyla orada bir ibadet ihtiyacı olacak. Bu ihtiyacı karşımak için de yer altında bir mescit düşünüldü. Yapılmak istenen bu ancak yapılıp yapılmayacağına da daha karar verilmedi” dediler.

ANIT ASLA YIKILMAYACAK

Belediye yetkilileri, “Kesinlikle parkın diğer bölümlerine başka birşey yapılması da anıtın yıkılması da asla sözkonusu değil. Mesciti de yapalım mı yapmayalım mı henüz karar verilmedi. Yapılsa bile 40-50 metrekarelik bir mescit yapılır yoksa anıtın yıkılıp cami yapılması asla sözkonusu değil” dediler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi heykelleriyle simge mekanlarından biri olan Güvenpark’ı ‘ibadet alanı’ ilan etmek için özel proje hazırladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.