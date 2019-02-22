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"Güvenlik sağlanana kadar kapatılacak"

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"Güvenlik sağlanana kadar kapatılacak"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile kara sınırını kapattı. Maduro, Kolombiya ile de sınırın kapatılmasını değerlendirdiğini açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, süresiz olarak Brezilya sınırının kapatılmasını emrettiğini duyurdu. Bolivya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Genelkurmay Başkanlığı (FANB) ve REDI komutanları ile video konferans yoluyla konuşan Maduro, "Brezilya sınırını, tüm güvence tedbirleri sağlanana kadar ve bir sonraki emre kadar kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aruba, Bonaire ve Curacao deniz sınırları kapalı

Aruba, Bonaire ve Curacao adalarıyla olan deniz sınırlarının kapatılmasını emrettiğini hatırlatan Maduro, Kolombiya sınırıyla ilgili benzer önlemleri almayı düşündüklerini belirtti. Maduro, “Kolombiya sınırının tamamen kapatılmasını değerlendiriyorum. Provokasyon olmadan, saldırganlık olmadan dinamik ve açık bir sınır olmasını istiyorum. Ama silahlı kuvvetlerin komutanı, devlet başkanı ve hükümetin başı olarak bu kararı almaya mecbur bırakıldım huzur ve barışı sağlamak için” şeklinde konuştu.

“Konsere katılacaklar suç işleyecek”

Kolombiya ordusunun Venezuela'ya karşı her türlü saldırganlığı reddettiğini iddia eden Maduro, "Ivan Duque, Trump'u aradı ve Kolombiya ordusunun ülkemize saldırmayı reddettiğini söyledi” dedi. Maduro, ayrıca Kolombiya'da yapılacak Venezuela’ya yardım konserinde sahneye çıkacak şarkıcıların suç işleyeceklerini iddia etti.

Maduro, sanatçıların bu davranışlarının Venezuela’ya yapılacak olası bir saldırıyı onayladıkları anlamına geleceğini belirtti.

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