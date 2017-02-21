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Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'yi rotasından çıkarttı!

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Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'yi rotasından çıkarttı!
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, dünyanın ikinci büyük cruise operatörü Royal Caribbean tarafından, güvenlik gerekçesiyle 2017 yaz sezonu rotasından çıkartıldı.
Şirket açıklamasında, Kuşadası'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedeni, 'güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamı' olarak gösterildi. 

Dünyanın en büyük seyahat acentesi Carnival Corporation bünyesindeki üç şirketin ardından ABD merkezli cruise şirketi Royal Caribbean Kuşadası'na 2017 yaz sezonu programındaki tüm seferlerini iptal etti. Dünyanın en büyüğü olan Harmony of the Seas'ın da aralarında bulunduğu, her biri 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında yolcu taşıyan dev kruvaziyer gemilere sahip Royal Caribbean, iptalleri acente ve müşterilerine de duyurdu. Şirket açıklamasında, Kuşadası'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedenini güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamı olarak gösterdi. 

KUŞADASI YERİNE MİKONOS, RODOS VE GİRİT

Türkiye'de yaşananların ön görülememesi nedeniyle böyle bir karar aldığını da belirten Royal Caribbean, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının ardından 6 gemisinin Kuşadası Limanı yerine Yunanistan'ın Mikonos, Rodos ve Girit Adaları ile Karadağ'da duracağı bildirildi. Şirketin açıklamasında ayrıca, "Karar verme süreci her zaman misafirlerimizin güvenliği konusundaki anlayışımıza dayandı. Royal Caribbean İnternational, Türkiye'deki değişen durumu yakından takip edecek ve bu popülasyon limanına geri döndüğümüzde mutlu olacağız" ifadelerine yer verildi.

KRUVAZİYERDE KAN KAYBI

GECEN yıl Rus uçağının düşürülmesi ve ardından gelen bombalı terör saldırılarıyla Türk turizminde başlayan kan kaybı, kruvaziyer gemilerinin seferlerini iptal etmesiyle doruğa çıktı. 2015 yılında 446 kruvaziyer gemiyi ağırlayan Kuşadası Limanı'nda bu sayı 256'ya düştü. Bu yıl ise Kuşadası'na gelmesi beklenen 162 gemiden Royal Carribean'e ait 42 seferin iptal olması ilçede büyük şok yaşanmasına neden oldu. Bu durumun İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti başta olmak üzere yöredeki diğer tarihi mekan ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısında büyük düşüşe neden olmasının beklendiği belirtildi. Henüz iptal bildirmeyen büyük bölümünü ise 200 ile 500 yolcu kapasiteli gemilerin ise Yunan bayraklılardan oluştuğu belirtildi.
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