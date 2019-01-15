Güvenli bölge oluşturulacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK PArti grup toplantısının ardından TBMM'de soruları yanıtladı. Güvenli bölge konusun da önemli hususlara değinen Erdoğan, Güvenli bölge konusun da olumlu baktığını söyledi.

Erdoğan bu konuyu daha önce de gündeme getirdiğini söyleyerek şunları kaydetti: Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımları atmadı. Olumlu baktı, ama atmadı.

Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum. Üzerinde tüm ilgili arkadaşların konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller.

Benim planlamam şöyleydi 500’er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir.

Bu konuyu ben sayın Merkel’e de açmıştım, Merkel olumlu bakmıştı. Hatta o zaman Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne de Çin’deki G20 toplantısında açmıştım. Hatta belli bir miktar da söylemişti. Ama sonra maalesef hiçbirinden ciddi destek gelmedi. Hepsi lafta kaldı. Bizler çadır kentlerde, konteyner kentlerde bu süreci devam ettiriyoruz. Atılmış ciddi bir adım yok.

YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz güvenlik bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de o olmalı.

İlgili birimlerimiz çalışıp, terör örgütlerine karşı ne tedbirler alınması gerekiyor? Güvenli bölge dediğin zaman tüm o bölgeyi terörden temizleyeceksin.

Değişebilir, üzerinde tekrar değerlendirmeleri yaparız. Lojistik destek dediğimiz zaman çok değişik şeyler var içinde. Bunun içinde çalışmaları yaparız. Onlar lojistiği nasıl tanımlarlar? Biz nasıl tanımlarız? Onlar problem değil, bunları aşarız. Güvenli bölge diyorsak, nasılı, niçini beraber bulmak… Biz koalisyon güçlerinin içindeyiz. Astana süreci de ilave edilebilir. Etraflıca konuşmadan kararını vermek doğru değil.

Bizimki birebir Putin ile yapacağımız görüşmemiz. Ayrıca daha önce başlattığımız; Sayın Putin ben ve Ruhani yapacağımız görüşme var. belirlenen bir tarih yok ama o da kısa bir süre içerisinde de Astana sürecinin devamı olarak üçlü zirvemizi devam ettireceğiz.