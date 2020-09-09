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Gürgen Öz market alışverişini anlattı

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Gürgen Öz market alışverişini anlattı
Oyuncu Gürgen Öz, hesabından paylaştığı video üzerinden hayat pahalılığına göndermede bulundu. Ucuzluk marketten alışveriş yaptığını söyleyen Öz, buna rağmen fişe yansıyan rakamın yüksekliğinden şikayet etti.

Karantina döneminde çektiği ve gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile takipçilerinin gönlünü kazanan Gürgen Öz, normalleşme süreci sonrasında ise Bay Yanlış adlı dizinin kadrosunda boy göstermeye başlayan Öz, temposundan dolayı ara verdiği videolarına bir yenisini daha ekledi.

Yaptığı market alışverişi sonrasında hissettiklerini takipçileriyle paylaşan Öz, ucuz fiyatlarıyla ünlü bir marketten yaptığı alışverişin içeriğini takipçilerine aktardı ve aldıklarına 96 lira ödediğini söyledi.

Gürgen Öz sözlerini ‘ekonomi iyi’ diyerek sonlandırdı.

Başarılı oyuncu paylaştığı videonun altına yazdığı satırlarla verdiği mesajın altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

 

"Sokaklar su satan küçücük çocuklarla dolu… (Onlar Suriye'li demeyin, bozuşuruz. Bildiğiniz bu memleketin çocukları sokaklarda. Kaldı ki buralı yada başka yerden, çocuk çocuktur! Sokakta çalışıyor olmaması gerek!)

Marketlerde fiyatlar uçmuş! Cebinizdeki paranın tamamını marketin kasasına koyuyorsunuz ama poşet yine de dolmuyor! Sonbahar geldi, maşallahıyla geldi… Yeni sezon hayırlı olsun!"

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