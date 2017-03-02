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Gupse Özay'ın ailesi Barış Arduç'u çok sevdi

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Gupse Özay'ın ailesi Barış Arduç'u çok sevdi
Gupse Özay, kendisini ailesiyle tanıştıran Barış Arduç’u memleketi İzmir’e davet etti. Bu kez de Arduç, sevgilisinin ailesiyle tanışarak evlilik öncesi kaynaştı.

Bu ilişki adım adım evliliğe gidiyor! Barış Arduç, bir süre önce sevgilisi Gupse Özay'ı kendi ailesiyle tanıştırmış, bu buluşma sıcak bir kucaklaşmaya dönüşmüştü. Sıra bu kez Gupse Özay'daydı.

DAYILAR, KUZENLER...

Özay da sevgilisini İzmir'e davet edip kendi ailesiyle tanıştırdı. Arduç, müstakbel anne ve babasıyla tanıştı, kuzenlerle, dayılarla kaynaştı. Özay Ailesi, damatlarını aslanlar gibi ağırladı.

AMCASINI KAYBETTİ

Gupse Özay'ın amcası Mehmet Haşim Özay, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gupse Özay, amcasının bugünkü cenazesi için Manisa'ya gitti.

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