GUPSE ÖZAY'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

35 yaşına basan Gupse Özay'a ekip arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti.

Gecce'nin haberine göre; Sete geldiğinde büyük şok yaşayan Gupse Özay, duygularını Instagram sayfasında dile getirdi."Bu sabah 7.00 suları evden çıktım. Annemi öptüm el salladım. (çünkü burası önemli) Sonra 7.30 civarı sete geldim. Mahir 'bir gelsene bir şey soracak yönetmenimiz dedi. İçeri girdim bütün set arkadaşlarım; hatta abim, kuzenim, Fato ve yarım saat önce evde öptüğüm annem falan hepsi orada.... Hayatımda bu kadar şok olduğum başka çok az anım olmuştur. İyi ki doğup güzel insanlar biriktirmişim. Hoş geldin 35..."