Günün Altın Fiyatları!

Altın fiyatları bugün de yatırımcı tarafından en çok merak edilen konuların başında. Yatırımcının en çok tercih ettiği çeyrek altın ve gram altın. Peki haftanın ilk günü (8 Ocak Pazartesi) altın fiyatları ne kadar? Altının gramı haftaya yatay başladı

Güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları son olarak geçen haftayı önceki güne göre 0,25 azalışla kapattı. 8 Ocak Güncel alın fiyatları için ilk veriler geldi. Gram altın 158,5 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın geçen hafta cuma günü kapanışta bir önceki güne göre 0,25 azalışla kapatmıştı. 24 ayar külçe altının gramı 158,70 liradan haftayı tamamlamıştı. Çeyrek altın ise 260 liradan haftayı kapatmıştı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Gram altın: 158,5 lira

Çeyrek altın: 260 lira

Cumhuriyet altını: 1.061 liradan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının, kar satışları ve ABD tahvillerindeki toparlanmanın etkisiyle 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesi aşağı yönlü kırması durumunda 1.280 doların gündeme gelebileceğini, 1.325 doların yukarı yönlü kırması durumunda ise 1.335 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 158 liranın destek, 159,3 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

BORSA KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,13 kazandırırken, dolar yüzde 1,29, altın yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.395,10, en düşük ise 115.152,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,13'lük artışla 116.637,94 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalarak 158,70 liraya düştü, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yatay seyrederek 1.062,00 lira oldu. Geçen hafta sonu 260,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yatay seyretti.

Bu hafta avro yüzde 0,95 değer kaybederek 4,5060 liraya, ABD doları da yüzde 1,29'luk düşüşle 3,7450 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,55, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.