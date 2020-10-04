İngiltere'de 24 saatte 12 bin 872 kişide koronavirüs tespit edildi. Salgının başından bu yana ilk kez 10 binin üzerinde günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 42 bin 317'ye ulaştı.

12 bin 872 yeni vaka tespit edildi. Bu bir ilkti. Böylece toplam vaka sayısı ise 480 bin 17'ye yükseldi.

Avrupa'da en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı Ağustos'tan itibaren yükselişe geçmişti. Hükümetin bilim danışmanı günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başladı. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.