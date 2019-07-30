GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!

Isparta'da günlük apart dairelerde fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yer temininde bulundukları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günlük apart dairelerde fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişi için harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 2 kişi ile onlara yer temininde bulundukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte günlük kiralık apart dairelerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Alınan bilgiler doğrultusunda Fatih Mahallesi'nde günlük bir aparta baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları tespit edilen E.D. ve C.A. ile yer temininde bulunduğu öne sürülen A.G. ve R.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Fuhuşla Mücadele Komisyonuna sevk edildi.

CEZA KESİLECEK

Fuhuş yapıldığı tespit edilen apartların ise komisyon tarafından 90 gün süreyle mühürlenmesi bekleniyor.