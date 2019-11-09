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GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NDEN TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA: “ATATÜRK BÜSTÜ YOK, TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLMEDİ”

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GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NDEN TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA: “ATATÜRK BÜSTÜ YOK, TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLMEDİ”
İstanbul Güngören Belediyesi'nin yenilenen hizmet binasının açılışının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen kaldırılan Atatürk büstünün hala yerine konulmaması ve Türk bayrağının göndere çekilmemesi tepkilere neden oldu.

CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar, “Yeni belediye binasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı geçirdik. Önümüz 10 Kasım. Türk bayrağı hala göndere çekilmedi. Atatürk büstü hala yerine konulmadı” dedi.

Güngören Belediyesi'nin yeni binasına taşınmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen inşaat sırasında kaldırılan Atatürk büstünün yerine konulmaması ve göndere çekilmeyen Türk bayrağı ilçe meclisinin kasım ayı oturumunda gündeme taşındı.

Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ali Şar, oturumlar sırasında yaptığı konuşmada, büyük önder Atatürk'ün resimlerinin 1915 yılından beri duvarlara asılmaya başlandığını belirterek “Belediyemizin 6 ay önce taşınmış olduğu hizmet binasının önüne Atatürk büstü hala konulmadı.

Bununla ilgili 1 Temmuz'da önerge vererek Atatürk büstünün nerede olduğunu sorduk. Soru önergesinin üstünden 4 ay geçti hala yanıt verilmedi” diye konuştu.

TABELA VE BAYRAK TEPKİSİ

Yeni yapılan hizmet binasında sadece Atatürk büstü değil “T.C.” tabelası ve bayrak gönderi de bulunmadığına dikkat çeken Şar konuşmasında şunları söyledi: “30 Ağustos'u geçirdik, 29 Ekim'i geçirdik ve önümüz 10 Kasım. Türk bayrağı hala göndere çekilmedi.

Belediyemizin ‘T.C.' tabelası da yok. Bir devlet kurumunun devlet kurumu olduğu tabelasından anlaşılır, göndere çekilen bayraktan, Atatürk büstünden anlaşılır. 6 aydır bunların yapılmamış olmasının sebebini hala anlayamadık.

Bu başka bir belediyede gerçekleşiyor olsaydı örneğin Güngören Belediyesi’ni CHP yönetiyor olsaydı ya da başka bir siyasi parti yönetiyor olsaydı gerçekten burada sizler de ‘CHP'li belediyenin bahçesinde Türk bayrağı yok, Mustafa Kemal Atatürk büstü yok, T.C. tabelası yok' diye tepki verirdiniz diye düşünüyorum.

Sadece CHP'lilerin görevi olmamalı Mustafa Kemal Atatürk'ü sormak ve burada bulunmasını istemek…”

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğoan ve Güngören’in AKP’li Belediye Başkanı Bünyamin Demir

SORU ÖNERGESİ CEVAPSIZ KALDI

Güngören Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyeleri Şenol Yolbir ve Ali Şar konuyu meclis gündemine taşımıştı. CHP'li meclis üyeleri tarafından verilen önergede “Güngören Belediyesi Hizmet Binası inşaat sırasında belediyemize ait Ata Park'ta bulunan Atatürk büstü kaldırılarak koruma altına alınmış olduğu daha önceki dönemde belediye başkanlığı tarafından bildirilmişti.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü inşaatı tamamlanan belediye hizmet binamızın bahçesine konulmamıştır. Yurttaşlarımız konuyla ilgili sorular yöneltip büstün akıbetini ve neden konulmadığını öğrenmek istemektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün belediye hizmet binası bahçesine nereye konulacağı konusunda bir planlama yapılmış mıdır? Bir planlama yapılmadıysa yapmayı ve büstü bahçeye koymayı düşünüyor musunuz?” sorularının yanıtlanmasını istemişti. Soru önergesi yanıtlanmak üzere başkanlık makamına havale edildi ancak önergeye hala cevap alınamadı

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