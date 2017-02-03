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Güneydoğulu Aşiretler, Referandumda 'Evet' Diyecek

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Güneydoğulu Aşiretler, Referandumda 'Evet' Diyecek
Siirt, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta büyük aşiret ile aileler, referandumda "evet" oyu vereceklerini açıkladı.

Diyarbakır,  Siirt,  Batman ve  Şırnak'ta bulunan büyük aşiret ve aileler, yeni anayasanın halk oylamasına sunulacağı referandumda "evet" oyu vereceklerini açıkladı.

SİİRT'İN EN BÜYÜK AŞİRETİ 'EVET' DİYECEK

7 ayrı kolu ile  Siirt'in en büyük aşiretlerinden biri olan ve Kasimiye köyünde ikamet eden Memediyan aşireti reisi Kasım Hüseyinoğlu (61), canlarıyla ve kanlarıyla  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak "evet" oyu kullanacaklarını belirtti. Hüseyinoğlu, "Biz 1982 askeri anayasayı gördük, neler yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. İnşallah yeni yasamız meclisten geçti. Halka, yani sahibine geliyor. Tüm çevreyle yeni sisteme 'evet' diyoruz. Biz cumhurbaşkanımızı çok iyi biliyoruz, o ne dediyse hepsi oldu. Allah'ın izniyle FETÖ'cülere karşı PYD,  PKK'ya karşı ve hainlere karşı cumhurbaşkanımız yalnız değil. Kanımızla ve canımızla 'evet' diyoruz" dedi.

DUDERANLAR DA 'EVET'Çİ

Siirt'te 21 ayrı kolu bulunan Duderan aşireti temsilcisi Abdurrahman Tetik, referandumda tüm aşiret mensuplarıyla güçlü bir şekilde "evet" diyeceklerini söyledi. 1982 anayasasının darbe anayasası olduğunu anlatan Tetik, "Birçok parti bunu kökten değiştirmeye çalıştı fakat partililer üzerinde bir türlü uzlaşma sağlayamadığı için buralara kadar geldi. Parlamenter sistem birçok sefer koalisyonlara sebep vermekteydi. Başkanlık sisteminin  Türkiye'nin önüne açarak dünyada daha güçlü ve daha söz sahibi bir ülke haline getireceğine inanıyorum. Bu sebepten dolayı Duderan aşireti olarak 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

DİYARBAKIR TANINMIŞ AİLESİ DE KARARINI AÇIKLADI

Diyarbakır'ın tanınmış ailelerinden olan  Güler ailesinden Türkan  Güler, binin üzerinde aile mensubuyla birlikte aktif olarak çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgenin hassasiyeti bakımından başkanlık sisteminin ya da anayasa değişikliğinin inanılmaz faydaları olabileceğine inanan bir ailenin mensubuyum. Daha önce kaygıyla bakılan bu sürecin kaygı uyandırmayacak bir derecede bölgeye katkıları olacağına ve bölgeyi yeniden yapılandıracağına inanıyoruz.  Türkiye'nin hak etmediği bir yönetim şekli vardı. Sorunlarımıza çözüm üretilmeyen, derdimize derman olmayan bir sisteme sahiptik. Bu değişiklikle beraber bölgenin daha iyi konumlandırılması, sorunlarına cevap vermesi ve çözüm üretmedeki öncelikli özelliği var. Çünkü bizler bugüne kadar özellikle bölge halkı olarak farklı bir yapılanmanın içerisindeydik. Belirli bir sorunumuz vardı. Cumhuriyetten bu yana bu sorun hiçbir şekilde çözümlenmedi ve bir yere oturtulmadı ama başkanlık rejimiyle beraber bu sorunların da aşılabileceğine inanıyoruz. Bununla beraber insanların sivil olarak kendilerini ifade edebilmeleri, dolayısıyla kendi devletinin ve sisteminin arkasında durmasını gerektirecek birçok nedeni olacağına inanıyorum. Yani halkın devletle, devletin halkla bütünleşeceği bir durum olacağına inanıyorum."

BATMAN'IN BÜYÜK AİLESİ TAVRINI KOYDU: EVET

Batman'ın büyük ailelerinden olan Hamidi ailesi liderlerinden Sebahattin Hamidi,  Türkiye'nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydetti.  Türkiye'nin ivme kazanıp, şaha kalktığı bir anda dış güçlerin  Türkiye'yi parçalamaya çalıştığını ifade eden Hamidi, "Halk içinde sürekli bulunduğumuzdan ötürü yeni anayasa içeriği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını gördük. İçerik ne olursa olsun, elbette ki menfi ve müspet yönleri olacak ancak partili Cumhurbaşkanlığı diyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı  Mustafa Kemal Atatürk'le başlayıp,  Celal Bayar'la devam etmişti. Cumhurbaşkanlarımızın tümü de partiliydi. Partili olmak taraf olmak değildir, adaletin bir köşeye itilmesi değildir. Halkının meselelerine duyarlı tek başlı olmak çok başlı olmaktan daha evladır. Dolayısıyla halkımıza çok ciddi anlamda bu referandumun içeriğinin anlatılmasıyla çıkabilecek neticesinin çok daha yüksek olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK'IN TATAR AŞİRETİ: EVET DİYECEĞİZ

Şırnaklı  Tatar aşireti lideri  Arslan Tatar ise  Şırnak halkı olarak kenetlendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Fikrimiz zikrimiz bir olmuştur. Hep birlikte referandum sürecinde 'evet' oyu kullanacağız. Hep beraberde hükümetimizin, hep birlikte sayın cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye hazır olduğumuzu vatandaşımız dile getirmiştir. İspatlamıştır. Ben şu anda bütün STK'larımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla iç içeyim. Hepsinin oyunun rengi belli diyebilirim. Hepsi de 'evet' diyecekler. Cumhurbaşkanımızın  Türkiye'ye göstermiş olduğu fedakarlığı hiçbir liderimiz gösterememiştir. Önümüzde bir referandum var. Bunu Demirel denedi, başaramadı. Rahmetli Özal denedi, başaramadı. Sayın cumhurbaşkanı, 'işte halk işte sandık' diyor. O da cumhurbaşkanı seçilmeden önce geçmişte olan cumhurbaşkanları gibi meclisten oyunu alıp rahat rahat koltuğuna geçebilirdi. Kendini  Türkiye'de seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmaya adadı. Sandığı halkın önüne koydu. Halk ne yaptı. Büyük oranla yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanlığını sayın Recep Tayip Erdoğan'a verdi. Ben de Cumhurbaşkanının bu cesaretine ve bize vermiş olduğu bu güvenine dayanarak bende kendimi onun yoluna adamış bir kardeşiniz olarak o ne dese emrindeyiz. Kürt halkı artık cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenecek. Güneydoğu'dan alacakları oyu batıdan alamazlar. Çünkü Kürt halkı uyandı."

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