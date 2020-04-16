Güney Amerika ülkesi Honduras’ın Colon bölgesinin 55 kilometre açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
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Güney Amerika'da Şiddetli Deprem
Güney Amerika ülkesi olan Honduras’ta Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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