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Gündüz hemşire mesai bitince model

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Gündüz hemşire mesai bitince model
Tayvanlı genç hemşire paylaştığı pozlarla Instagram'ın yeni fenomeni oldu.

Gün boyu görev yaptığı hastanede hastalarla ilgilenen,onların dertlerine derman olmaya çalışan 23 yaşındaki Carina Linn, paylaştığı pozları sayesinde adını dünyaya duyurdu.

Carina Linn kendisine yöneltilen "Bir hemşire böyle yapar mı" eleştirilerine de "Bildiğim kadarıyla hemşirelerin mesai saatleri dışında modellik yapmasını ya da öyle davranmasını engelleyen bir kural yok" diye yanıt veriyor.

Tayvan'ın Min Sheng Hastanesi'nde görev yapan genç kadın, ünlü olmak için bu tür pozlar paylaştığı iddialarını da yalanladı.

Linn "Ben buyum. Özel ya da sıra dışı olduğumu düşünmüyorum. Ne yapıyorsam kendimi mutlu hissettiğim için yapıyorum" diye konuştu. 

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