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GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

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GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, tartışma esnasında kendisini ve oğlunu darp eden sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı.

 Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan Musayeva, "Çok canım yanıyor" dedi.
Ünlü model Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi.

DAVA AÇILDI

Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BIÇAK ONA BATTI, BEN KENDİMİ KORUYORDUM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.

2 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

"ÇOK CANIM YANIYOR"

Konu hakkında 2. Sayfa programına açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Musayeva, "Çok canım yanıyor, üzgünüm zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

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