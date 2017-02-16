Ünlü assolist Günay sahnesi için ünlü modacı Fidan Şimşek 'e 1000'e yakın kristal boncukla el işçiliğiyle işlenen özel bir elbise tasarlattı.
Günay gecesine titizlikle hazırlanan Aslı Hünel oyuncu abisi Saruhan Hünel ile Günay sahnesinde sürpriz bir düet yapmaya hazırlanıyor. Türk Sanat müziği repertuarı ile kendini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.
- BIST 88.179
- Altın 145,898
- Dolar 3,6665
- Euro 3,9009
- İstanbul 4 °C
- Ankara 2 °C
- GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
- Rum lider kapıyı vurup görüşmeyi terk etti...
- Donarak değil, kalp krizinden öldü!
- Yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi!
- Serenay bu sefer kafayı kime taktı?
- Harika Avcı sıkı geliyor!
- Şanslı yenge
- MuhsinYazıcıoğlu'nun ölümünde flaş gelişme
- Beren saat niye kahkaha att?
- Filiz Taçbaş adliyede neden sinir krizi geçirdi?
- 'Hal Yasası' Değişiyor
- Erdoğan ve Akar'ın Mescid-i Nebevi'deki Namaz Fotoğrafı Paylaşım Rekoru Kırdı
- Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi
- Büyükanneye Maaş Başvuruları Bu Akşamdan İtibaren Dondurulacak
- ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye'ye Geliyor
GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Ünlü assolist Aslı Hünel Cuma günü "Günay" restaurantta sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü assolist Günay sahnesi için ünlü modacı Fidan Şimşek 'e 1000'e yakın kristal boncukla el işçiliğiyle işlenen özel bir elbise tasarlattı.
Etiketler: Aslı Hünel, Fidan Şimşek
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTIÜnlü assolist Aslı Hünel Cuma günü "Günay" restaurantta sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi!Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Gündem olan Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu.
Serenay bu sefer kafayı kime taktı?Serenay Sarıkaya, şimdi kafayı oyuncu Barış Arduç'a taktı. "Keşke onunla aynı filmde oynasam" dedi.
Harika Avcı sıkı geliyor!Sevilen sanatçı Harika Avcı uzun bir süreden sonra görüntülendi. Yeni albüm ve single çalışmalarına başlayan Harika Avcı "Bıraktığım yerden devam, hayranlarım beklesinler çok sıkı geliyorum." dedi.
Şanslı yengeDusco Tosic’ten eşi Jelena Karleusa’ya Sevgililer Günü’nde servetlik hediye geldi. Eşinden Cartier marka 540 bin liralık bileklik alan Sırp yenge, kendisi için ‘şanslı’ ifadesi kullandı..
VİDEO GALERİ
- 16:25 - GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
- 16:22 - Rum lider kapıyı vurup görüşmeyi terk etti...
- 15:47 - Donarak değil, kalp krizinden öldü!
- 15:20 - Yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi!
- 15:12 - Serenay bu sefer kafayı kime taktı?
- 14:51 - Harika Avcı sıkı geliyor!
- 14:45 - Şanslı yenge
- 14:38 - MuhsinYazıcıoğlu'nun ölümünde flaş gelişme
- 14:34 - Beren saat niye kahkaha att?
- 14:30 - Filiz Taçbaş adliyede neden sinir krizi geçirdi?
- 14:21 - 'Hal Yasası' Değişiyor
- 13:52 - Erdoğan ve Akar'ın Mescid-i Nebevi'deki Namaz Fotoğrafı Paylaşım Rekoru Kırdı
- 13:48 - Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi
- 13:47 - Büyükanneye Maaş Başvuruları Bu Akşamdan İtibaren Dondurulacak
- 13:46 - ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye'ye Geliyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim