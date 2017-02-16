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GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

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GÜNAY İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Ünlü assolist Aslı Hü­nel Cuma günü "Günay"­ restaurantta sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü assolist Günay sahnesi için ünlü modacı Fidan Şimşek 'e 1000'e yakın kristal boncukla el işçiliğiyle işlenen özel bir elbise tasarlattı.
Günay gecesine titizlikle hazırlanan Aslı Hünel oyuncu abi­si Saruhan Hünel ile ­Günay sahnesinde sürp­riz bir düet yapmaya hazırlanıyor. Türk Sanat müziği repertuarı ile kendini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

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