Gün Hep Annem

Zuhal Karadeniz

Bazı günler bazı çocukların kolu, kanadı, ocağı olmaz.

Bazı çocukların bayramlığı olur ama bayram onlara uğramaz...

Dünya bağ bahçe olsa bazımız çiçeklenemez bile.

Tam 12 yıl önce kocaman, öcüsü canavarı bol, epey acımasız bir ormanda kayboldu içimdeki küçük kız. Ona tekrar ulaşmam beş yılımı aldı. Öyle korkmuştu ki en derine saklanmıştı.

Neden mi?

Bunu anlatmak için Cemal Süreya'nın babasına yazdığı şiirden destek alayım istedim.



“Sizin hiç anneniz öldü mü?"

Benim öldü...



Etrafınız bir stadyum insanla dolu olsa, cihan'ın yarısı sizin hükmünüzde olsa, şah olsanız, şıh olsanız anneniz yoksa yalnızsınızdır. Dünyanın en kuvvetli ilacı onun nefesidir, en büyük sığınak onun olduğu yerdir. “Anne” en uzun kelimedir... Dört harfli en büyük yazıdır. Fasiküllere sığmaz...

Yaptığı fedadan kar beklemeyen tek canlıdır.

En parlak deniz feneri, en sağlam yol arkadaşıdır.

En bilge odur.

En büyük kahin odur.



En iyi arkadaşım, en büyük serseri, Fransızcanın en yakıştığı dudak, kahkahası en şen, tavlada en şampiyon, hiç büyümeyen, sudoku ve bulmaca gurusu, kitap kurdu, yaşamayı çok iyi bilen, tanıdığım en salon kadındı benim annem...

Bir gün gülüşümün yarısını aldı ve gitti.

Bir daha asla o kadar büyük gülümseyemedim.

Gözlerim hiç o kızın gözleri gibi parlamadı.

Yıllarca gidişi içimde yaşadığım sessiz bir yastı.

Ta ki aklımın buzu çözülene kadar. Meğer hiçbir yere gitmemiş, göğüs kafesime yerleşmiş ben nefes aldıkça orada benimle yaşayacakmış... Şükür ki bunu anladım.

Yaş aldıkça bende zuhur eden huyları, alışkanlıkları, kahkahası, yüzü...

yaptığı yemeklerin lezzeti elimden akar olduğunda anladım o tam bendeydi. Benimleydi.



Ama yinede nafile böyle günlerde hayat biraz zorlayıcı oluyor.

Sosyal medya, tv izlemek, hele hele reklamlar, hunharca yüreğinizi tarayan/bombalayan/yağmalayan reklamlar.

Biri var ki yıllarca hönküre hönküre ağlattı beni ismi lazım olmayan o süt markası ne diyordu sloganında? “annem varsa bana hiçbir şey olmaz”

Evet anneniz olmayınca her şey size oluyor ya da size öyle geliyor maalesef.

Bayramlar, ölüm veya doğum günleri,( kendinizin ki dahil) anneler günü gibi zamanlarda derin bir uyku içinde olup her şey standart güne dönünce uyanmak istiyor insan.

Elde değil geçmiyor. Yavaşlıyor ama sönmüyor mutlaka tütüyor.

Çok özlüyorsunuz ve yazar olsanız bile onu anlatacak kadar kelime bir araya toplanmıyor bir türlü.



Yıllar önce henüz anneciğim yaşarken okuduğum ve bilgisayar dosyalarımda sakladığım bir yazı geldi bu sabah aklıma. İlk okuduğumda da yazarıyla kurduğum empati günlerce düşündürmüştü beni. Bahsi geçen anne anneme pek benzemesede. O onun annesiydi. Ben nasıl anlatırım acaba annemi diye düşünürken yok olabileceği geldi aklıma. Kapkara bir korku sarmıştı her yanımı anneme koşmuştum bugün gibi aklımda. Anneme okumuştum kıyamam o yeşil cam gibi gözlerinden sicim gibi yaş düşmüştü. Ee en nihayatinde o da birinin yavrusuydu ve anacığını çok özlüyordu...

Sarıp sarmalamış ben varım Aliye sultanım demiştim...Bu sabah yazıyı yalnız başıma okudum...

Ah anacım,

Çerkes güzelim... Seni çok özledim...Anneler günün kutlu olsun.



Yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim...

Yazarının adına ne yaptıysam ulaşamadım maalesef, ona kucak dolusu sevgimi yolluyorum bugün vesilesiyle...

YOĞURT KAPLARI...

Sabah bulaşık yıkarken ellerimin annemin ellerine ne kadar benzediğini fark ettim. Benzemekten de öte; tıpatıp aynısı olmuşlar..

İğrenç ergenlik çağlarımda (hakikaten çekilmez bir yeniyetmeydim) annemin ellerine sinir olurdum. Ya da şöyle diyelim: Sinir olduğum bir milyon sekiz yüz kırk altı şeyden biri de annemin elleriydi. Kadıncağızın beni sinir etmek için ellerine özel olarak yaptığı bir şey de yoktu. Uzun kırmızıya boyanmış cadı tırnaklan falan veya lime lime olmuş tırnak etleri gibi bir durum da yoktu. Sadece şekilsizdi. Yani güzel değildi. Ve ben buna sinir olurdum.

"Hah" dedim kendi kendime "şimdi senin de bir sıpan olsaydı o da sinir olacaktı ellerine. Yeterince güzel değilmiş diye.."

Şimdi ise o eller biraz daha elimin içinde kalsın diye ne numaralar çekiyorum.. Yok üşüdüm, tutsana elimi, yok kremi fazla sürdüm, alsana birazını, tırnakların uzamış, törpüleyeyim mi..

Aslında düşününce, eller dışında da anneme her geçen gün daha çok benziyorum. Eskiden çok umurumda olmazdı, şimdi evde ufacık bir dağınıklık olsa sıkılıyorum. Sabah kalkar kalkmaz temizlik yapmaya başlıyorum. Hesapça çay demleninceye kadarki vakti değerlendirmiş olacağım. Çay zift oluyor, ben hâlâ bir yerleri siliyorum.

Aynı annem gibi ben de masa örtülerini düzeltmeden yanlarından geçmiyor, hoh yapıp silmeden aynalara bakmıyor, yerden gübür toplamadan ilerleyemiyorum artık.

Aynı onun gibi sabah kalkınca uzun uzun camdan dışarıya bakmadan güne de başlayamıyorum. Esnafla iki kelimenin belini kırmazsam aynı onun gibi eksik iş yapmış sayıyorum kendimi.

Daha az süsleniyor ama tıpkı onun gibi daha çok bakım yapıyorum. Eskiden tek bir nemlendiriciyi üç kereden fazla kullanamayan ben artık her gün sabah akşam sürüyorum. Üstelik fındık tanesi kadar miktar oldu artik ceviz tanesi kadar! Rimel ise kurumak üzere..

Bu kadarla kalsa yine iyi.. Arkadaşlarımdan çok bitkilerimle konuşmama ne diyorsunuz? Ya da yalnızsam on iki dedi mi en şahane filmi bile seyrediyor olsam kapatıp cup yatağa giriyor olmama? Veya çantamda vızıldayan bir çocuğa verilmek üzere BONBON taşımaya başlamama?

Ben de şaşırıyorum ama gerçek. Annemde dalga geçtiğim ne kadar şey varsa hepsini ben de yapıyorum artik!

Tek kaygım şu: Bir gün ben de YOĞURT KAPLARINI biriktirmeye başlayacak mıyım acaba? Aklımın almadığı tek şey bu. Bütün dolap içleri yıkanmış, kurulanmış yoğurt kaplarıyla dolu. Hepsi küçük kuleler şeklinde üst üste dizilmiş, kuzu kuzu bekliyorlar.. Kapaklan da elbette mevcut. Onlarca değil yüzlerce!

Ne diyeyim.. Bir gün elimdeki yoğurt kabını deterjanlarken anlarım herhalde kap biriktirmenin esbab-ı mucibesini..

Bu yazıyı geçen sene yine bu günlerde yazmıştım.. "Anneler günü" vesilesiyle biraz değiştirerek yeniden yayınlamak istedim..

Çünkü hatırlatmak istedim ki annelerimizde kızdığımız, kırıldığımız, dalga geçtiğimiz, hafife aldığımız, lüzumsuz gördüğümüz, saçma bulduğumuz ne kadar huy, alışkanlık, arzu, istek varsa bir gün hepsini kendimiz de edineceğiz. Şakanızı, siteminizi yaparken bunu unutmayın istedim. Üstelik bazen sadece alışkanlıklar değil bahtlar da annelerden kızlara miras kalabiliyor. İyi veya kötü..

Onları eleştirirken, yargılarken bunu da düşünün istedim..

Çünkü..

Ben..

Artık..

Yoğurt kaplarını biriktirmeye başladım...

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Henüz dünyanın mutlak döngüsü yan yanalığınızı bozmamışken koca bir öpücük kondurun yanağına, bırakın bol bol konuşsun bugün sesini kazıyın kulağınıza, çekin içinize kokusunu ciğeriniz patlayacak gibi olana kadar...

Minnet duyun size bahşettiği nefese.

Anne olan dostlarımı da kucaklar günlerini tüm kalbimle tebrik ederim...



Müsaadeniz olursa annemin en sevdiği şarkı ile bitirmek isterim yazımı.



“La Vie En Rose”



Zuhal Karadeniz