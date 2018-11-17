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Gülten Kaya: "Umarım yayınlarken bunu kesmezsiniz"

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Gülten Kaya: "Umarım yayınlarken bunu kesmezsiniz"
Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü.

Ahmet Kaya, 18 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Sanatçı 16 Kasım 2000’de Paris’te kalbine yenik düştü.

Ahmet Kaya’nın hayatındaki dönüm noktalarından biri de, 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreniydi. O törende yaptığı bir konuşmadan sonra Kaya’nın hayatı değişti. 

Ahmet Kaya, “Yılın Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çıktığında, yakın zamanda çıkaracağı albümde bir Kürtçe şarkı okuyacağını ve bu şarkıya bir de klip çekeceğini söylemişti. Bunun üzerine Kaya’ya salonda bulunanlar tepki göstermiş; bu tepki linç girişimine kadar gitmişti. 

Olayın yankıları uzun süre devam etmiş, hakkında davalar açılmış ve Ahmet Kaya bu süreçte konser vermek için yurt dışına çıkmış, bir daha da Türkiye’ye dönmemişti.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya,  “Oradaki herkesin pespaye bir amigoya dönüştüğünü gördüm” dediği o geceyi, “Oradaydım” belgeselinde anlatmıştı.

O gece çatallar, sandalyeler havada uçuşmuş, Kaya Ailesi'nin üzerine yürünmüş, hakaretler edilmişti. O gece yaşananları Gülten Kaya, “5 dakika önce ödülü açıklandığı için onu alkışlayan insanlar, aradan 5 dakika geçmeden sadece bir 'Kürtçe şarkı' açıklamasından dolayı onu linç etmeye kalkıyorlardı” diyerek anlatmıştı. 

Gülten Kaya’nın, o gece yaşanlardan aktardığı başka bir bölüm ise, “Umarım yayınlarken bunu kesmezsiniz” dedikten sonra anlattıklarıydı. 

“Sünnetsiz p.zevenk, bölücü, vatan haini, sen İmralı’ya git, Öcalan’ın yanına git, diye üzerine yürümeye başladılar. Bunu orada, sözüm ona Türkiye’nin seçkinleri yapıyor, medya temsilcileri, sanatçılar yapıyordu.”

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