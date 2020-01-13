Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de

Meğer Serenay, Gülşen'den etkilenmiş!

Gülşen'in Bursa konserinde giydiği üstün oval kesim elbise daha önce Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafete benzetilmiş ve Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisi altında kaldığı yazılmıştı.

Fakat Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın giydiği elbisenin neredeyse aynısını çok daha önce de giydiği ortaya çıktı. Gülşen ilk olarak geçtiğimiz Ekim ayında Kadıköy-Moda'da verdiği konserde üstün oval kesim detayı tercih etmiş.Hatta Serenay Sarıkaya'nın Gülşen'in bu tarzından etkilendiği ve ünlü şarkıcının modacısından benzer bir elbise istediği de konuşulanlar arasında.