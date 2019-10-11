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GÜLŞEN’DEN YAZ BİTİMİNDE BİKİNİLİ FOTOĞRAF!

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GÜLŞEN’DEN YAZ BİTİMİNDE BİKİNİLİ FOTOĞRAF!
Sahne üzerinde tercih ettiği cesur kıyafetleriyle kendisinden söz ettiren Gülşen, instagram hesabından paylaştığı bikinili karesiyle yine dikkat çekti.

Geride bıraktığımız eylül ayının sonlarında eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte çocuklarının eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Gülşen, sahne alacağı dönemlerde Türkiye’ye dönüyor. Yoğun bir tempoda koşturan ve iki ülke arasında mekik dokuyan Gülşen, instagram hesabından geride bıraktığımız yaz ayına ait bir tatil fotoğrafı paylaştı.

“BAKMA GÜZELDİ YAZ”

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Costa Brava adında Katalonya yakınlarında bulunan ve birkaç deniz ürünleri restoranı olan küçük bir koyda mola veren ve karnını doyuran Gülşen, burada çekilmiş bir karesini instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı şarkıcı bikinili karesini “Bakma güzeldi yaz” notuyla paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.

AZUR’A KARDEŞ İSTEMİYOR

Gülşen geride bıraktığımız gün oğlu Azur Benan’la birlikte park dönüşü görüntülenmiş ve ayaküstü soruları yanıtlamıştı. Gazetecilerin , “Azur Benan artık büyüdü. İkinci bir çocuk düşünüyor musunuz?” Sorusuna “Yok hayır, istemiyoruz” yanıtını vermiti.

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