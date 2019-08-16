GÜLŞEN'DEN BİKİNİ ŞOV!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Pop yıldızının bu karesi için rekor sayıda yorum yapıldı.
İşte bazıları:
''Şimdi güneş düşünsün.''
''Eşin Ozan Çolakoğlu'nun ömrünü uzatırsın.''
''Sahneye değil, podyuma çıkmalısın.''
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Gülşen, Kıbrıs konserinde giydiği transparan elbisesinin ardından swarovski taşlı bikinili pozuyla da sosyal medyayı salladı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Pop yıldızının bu karesi için rekor sayıda yorum yapıldı.
Etiketler: Gülşen, Bikini, Yorum, Beğeni, Sosyal Medya
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- 12:37 - EBRU POLAT'IN POZLARINA YORUM YAĞDI!
- 12:30 - SİBEL CAN'IN KIZI İŞ HAYATINA GİRDİ!
- 12:24 - ALİ BABACAN SAHAYA NE ZAMAN İNECEK?
- 12:16 - MELİH GÖKÇEK'TEN ROK'A EKRAN ENGELİ!
- 12:12 - BEŞTEPE'NİN SORUNLU OLDUĞU, DANIŞTAY TARAFINDAN ONAYLANDI!
- 12:06 - SOSYAL MEDYADA FİNANSAL KÖLELİK TEHLİKESİ!
- 11:53 - TRUMP, GRÖNLAND ADASINI İSTİYOR!
- 11:50 - ÇAKMAK GAZI, YANGIN ÇIKARDI!
- 11:49 - ÖLÜMÜ DE YALNIZ OLDU!
- 11:42 - ŞANS ESERİ SEÇİLEN MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ!
- 11:32 - CEMİL İPEKÇİ, HADİSE'Yİ GÖRMEK İSTEMİYOR!
- 11:27 - İNTİHAR EDEN DAMAT ADAYI HAKKINDA ŞOK İFADELER!
- 11:22 - YERLİ ŞİRKETLER BİRER BİRER KAPANIYOR!
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