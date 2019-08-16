GÜLŞEN'DEN BİKİNİ ŞOV!

Gülşen, Kıbrıs konserinde giydiği transparan elbisesinin ardından swarovski taşlı bikinili pozuyla da sosyal medyayı salladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Pop yıldızının bu karesi için rekor sayıda yorum yapıldı.

İşte bazıları:

''Şimdi güneş düşünsün.''

''Eşin Ozan Çolakoğlu'nun ömrünü uzatırsın.''

''Sahneye değil, podyuma çıkmalısın.''