Gülşen yılbaşı geccesi sahne fotoğraflarında dudakları ve yanaklarındaki değişimle dikkat çekti.Güzel şarkıcının yanaklarını Hollywood yanağı yaptırdığı iddia edildi.
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Gülşen Hollwood yanağı mı yaptırdı?
eni yılı sahnede karşılayan Gülşen’in yüzündeki değişiklik dikkat çekti.
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