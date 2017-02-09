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Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?

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Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?
Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?

 11 Ocak'ta anne olan Gülşen doğum yaptıktan 26 gün sonra Uludağ'da sahneye çıktı.Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?Doğuma 72 kilo giren Gülşen 60 kiloya düşmüştü.Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?Yaşam koçu Şeyda Coşkun yönetiminde beslenen Gülşen, hurmalı yoğurt, balık, sebze-meyve yiyor.Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?Karbonhidrattan uzak duruyor.

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