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GÜLŞAH SARAÇOĞLU AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN EVİNİ DARMADAĞIN ETTİ!

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GÜLŞAH SARAÇOĞLU AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN EVİNİ DARMADAĞIN ETTİ!
Modacı Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz’ün evini darmadağın etti. Daha sonra Monako’ya tatile giden Saraçoğlu, nispet pozları paylaşarak hiçbir şey olmamış gibi yaptı

Gülşah Saraçoğlu önceki gün ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve gitti. Bütün eşyaları kırıp döken ve evi kullanılmaz hale getiren Saraçoğlu, herkesi şaşkına çevirdi. Bu olaya kadar hep kadınlar şiddet gördü diye haberler çıkıyordu. Bu kez Gülşah Saraçoğlu kırıp dökerek şiddet uygulamış oldu.

10 GÜN ÖNCE MUTLULUK POZU VERMİŞLERDİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle bilinen Gökhan Göz, 10 gün önce Gülşah Saraçoğlu ile katıldıkları bir davette objektiflere mutluluk pozu vermişti. İş adamı Gökhan Göz, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi? Evi kırarak... Yazıklar olsun" diye sosyal medyadan isyan etti. Gülşah Saraçoğlu ise olay sonrası Monako'ya uçtu. Modacı, tatilde keyif çatıp nispet yaptı.

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