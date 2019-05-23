Son dönemlerde annesinin ölümünden sonra birçok şeyden eleştiri alan Deniz Akkaya son noktayı koydu.

Ünlü model annesinin ölümünden sonra bazı eleştirilere İnstagram hesabından cevap verirken "gülmek en güzel şey. Yeri ve zamanında. Bahar geldi ne kadar güzel hep birbirimizi hırçınlayarak geçirmeyelim gülelim. Gülmek insanlara vitamin kadar kuvvetlidir. Ben gülüyorum sizde gülün. Gülmek en güzel şey" diye cevap verdi.

“Sabahları nasıl karşılıyorsunuz günü? Bana sorsanız ben her şeye rağmen böyle derim. Önce kendim sonra kızım için… Gülmenin türlü şekilde ve türlü zamanda ayıp bulunduğu bir kültürde herkese, her şeye inat kusura bakmasınlar ama hayata hep gülümsemek ve kahkaha atmak için varım dedim ben…”