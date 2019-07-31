GÜLGÜN FEYMAN'IN EŞİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI!

Medyafaresi.com özel haber- Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; ünlü haber spikeri Gülgün Feyman'ın eşi, ifadesine başvurulmak üzere emniyete alındı.

Seyhan Soylu'nun twitter hesabında paylaştığı; ''Türkiye'nin en başarılı kadın haber spikeri Gülgün Feyman'nın Eşi Ürolog Dr Tayfun Budak şuan Vatan Emniyette Terör ile mücadele Şubesine bu gece davet edilerek göz altında... Yakınları ve Medya mensupları henüz bir haber alamıyorlar'' notu herkesi şaşırttı.Öte yandan ünlü spikerin eşi Tayfun Budak da kendi Facebook hesabından açıklama yaptı.