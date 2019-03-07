Gülen'in sağ kolu Trump'la niçin görüştü

Gülen’in "sağ kolu" olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Trump'ın inzivaya çekildiği ve "Kış Beyaz Saray'ı" olarak adlandırılan “Mar-a-Lago”daydı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ABD’nin Oklahoma eyaletinde bulunan “DOVE School of Discovery” isimli bir okulu ziyaret etti.

Melania Trump bu ziyaretini Twitter hesabı üzerinden duyururken, Oklahoma’nın Tulsa kentinde bulunan bu okulun FETÖ’yle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

“DOVE School of Discovery” isimli okulun “FETÖ’ye ait sözleşmeli okullar” arasında gösterildiği belirtildi.Melania Trump’ın bu ziyaretinden üç gün önce kritik bir ziyaret daha gerçekleşti.

Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi ve AKP eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın damadı olan Mevlüt Hilmi Çınar, ABD Başkanı Trump'ın inzivaya çekildiği ve "Kış Beyaz Saray'ı" olarak adlandırılan “Mar-a-Lago”daydı.Gülen’in “sağ kolu” olarak bilinen Mevlüt Hilmi Çınar, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp şu mesajı ekledi:

“Chris ile Mar-a-Lago’da ne mükemmel bir vakit!!! Güzel şirket, hoş sohbet ve sıcak atmosfer... Sadece kulüpteki değil Newsmax’in merkezindeki gün boyu konukseverliği için arkadaşıma teşekkürler.”Mevlüt Hilmi Çınar’ın Trump'ın inzivaya çekildiği ve "Kış Beyaz Saray'ı" olarak adlandırılan “Mar-a-Lago”da görüştüğü isim; Christopher Ruddy idi.

Christopher Ruddy, Trump’a çok yakın bir isimdi ve yine Trump’a yakın Newsmax kanalının üst düzey yöneticisiydi.

OBAMA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Mevlüt Hilmi Çınar, daha önce Twitter hesabından ABD Başkanı Obama ile yaptığı görüşmeyi paylaşmıştı. Obama’nın 9 Ekim 2016’da Chicago'daki bir seçim kampanyasında yaptığı konuşmayı izleyen Mevlüt Hilmi Çınar, görüşme öncesinde Illinois eyaleti sekreteri Jesse White ve Cook bölgesinin Tapu Kadastro Müdürü Karen Yarbrough ile fotoğraf yayımlamıştı.

Obama’nın konuşmasını bitirip kürsüden inmesinin ardından Mevlüt Hilmi Çınar, “Sayın Obama, ben Türk Amerikalıyım” diye seslenmişti. Çınar, görüntülerin tamamını paylaşmazken Twitter’daki mesajında “Sohbetin geri kalanı özel” notunu düşmüştü.