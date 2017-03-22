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Güle Güle Tayfun!

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Güle Güle Tayfun!
İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Talipoğlu'nun naaşı başında babası ve oğlu gözyaşı döktü.

İzmir'de dün yaşamını yitiren gazeteci Tayfun Talipoğlu, Ankara'da toprağa verildi. Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Tayfun Talipoğlu'nun babası Yalçın Talipoğlu, oğlu Candaş Talipoğlu ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ile Levent Gök, bazı AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri, eski bakanlardan Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Talipoğlu'nun naaşı omuzlarda taşınırken tabutuna çiçekler atıldı ve uzun süre alkışlandı. Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız." yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi.
Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kars'ta 1962 yılında dünyaya gelen Talipoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe muhabirlik yaparak başlayan Tayfun Talipoğlu'nun hazırladığı "Bam Teli" adlı program, 1995'ten itibaren bazı televizyon kanallarında yayınlandı. Köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu'nun, kaleme aldığı kitapların yanı sıra şiir ve türkü albümleri de bulunuyor.  

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